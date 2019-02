Trieste ospiterà nuovamente il Carnevale Europeo, dal 14 al 16 febbraio, con l’arrivo di una quarantina tra bande e gruppi mascherati da tutto il Centro e Nord Europa. La prestigiosa manifestazione it... segue

Nell’ambito delle iniziative e delle celebrazioni per il “Giorno del Ricordo”, domani, sabato 9 febbraio, alle ore 10.30, studenti della Scuola Carlo Maria Caraffa di Mazzarino Caltanissetta e dell’Is... segue

Il Comune di Trieste informa che nel mese di gennaio sono stati rinvenuti sulla pubblica via un telefono cellulare, valuta e chiavi varie. Per il ritiro, i legittimi proprietari possono rivolg... segue

Il Sistema Bibliotecario Giuliano in collaborazione con Trieste Science + Fiction Festival, Mediateca de La Cappella Underground promuove un nuovo ciclo di incontri ad ingresso gratuito dedicato ai ra... segue

Domani, sabato 9 febbraio, alle ore 11.00, alla Centrale Idrodinamica in Porto Vecchio, si terrà la conferenza stampa e contestuale inaugurazione, alla presenza dell’assessore comunale alla Cultura Gi... segue

Lunedì 11 febbraio, alle ore 18.00, nella sala incontri del Civico Museo di Storia Naturale di via dei Tominz 4, si parlerà di “castori”. Il nome “castoro” probabilmente ci ricorda le immense for... segue

AUTOBUS GRATUITI, IN COLLABORAZIONE CON LA TRIESTE TRASPORTI, DOMENICA DA PIAZZA OBERDAN ALLA FOIBA, PER PARTECIPARE ALLA CELEBRAZIONE Si svolgerà domenica mattina 10 febbraio, con inizio alle... segue

Nati per Leggere propone due appuntamenti dedicati a bambini, famiglie e adulti interessati: MERCOLEDÌ 13, dalle 10 alle 11, alla Sezione Ragazzi / Oddelek za mlade bralce della BIBLIOTECA NAZIONAL... segue

Sabato 9 febbraio, alle ore 11.00, alla Centrale Idrodinamica in Porto Vecchio, si terrà la conferenza stampa e contestuale inaugurazione della mostra “TRA NATURA E SCIENZA. LE MACCHINE DI LEONARDO”, ... segue

Prosegue con il secondo appuntamento fissato per il 9 febbraio la rassegna curata da Riccardo Cepach “Le sabatine del Museo Sveviano”: Gianni Cimador presenta Luisa Gastaldo, e il volume da lei cura... segue

Giovedì 7 febbraio, alle ore 10.30, nella Sala della Giunta Municipale (largo Granatieri 2, I piano), si terrà la conferenza stampa di presentazione delle iniziative organizzate dal Comune di Trieste ... segue