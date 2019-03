Trieste, 13/3/2019

DAL 15 AL 17 MARZO A TRIESTE “OBERMUN 2019” CON OLTRE 100 STUDENTI DI SPAGNA, FRANCIA, GERMANIA, AUSTRIA E ITALIA A CONFRONTO SU TEMI INTERNAZIONALI

Venerdì 15 marzo, alle ore 10.30, all’auditorium del Museo Revoltella si apre “OberMun 2019” che per tre giorni, fino a domenica, farà di Trieste la “capitale” della diplomazia dei ragazzi, con oltre 100 studenti di scuole di vari Paesi europei (Spagna, Francia, Germania, Austria e Italia) impegnati a discutere di grandi temi internazionali in sessioni che ricalcano esattamente quelle delle Nazioni Unite.

Organizzata da un gruppo di studenti e insegnanti del liceo scientifico Guglielmo Oberdan - con la coorganizzazione di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Assessorato alla Scuola, Educazione Università e Ricerca del Comune di Trieste, Cei/Ince e con il patrocinio di Prefettura, Università e Mib – l’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, è stata presentata ufficialmente oggi (mercoledì 13 marzo) nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sala giunta del Comune di Trieste. Sono intervenuti: l’assessore comunale Angela Brandi, il segretario generale dell’Ince Roberto Antonione, l’assessore regionale Fabio Scoccimarro e per il Liceo scientifico Oberdan la dirigente scolastica Maria Cristina Rocco, i professori Lorenza Fonzari e Massimo Deforville e gli studenti Benedetta Rosato, Veronica Venier, Pietro Cocco, Luca Drole e Riccardo Gon.

Un “in bocca al lupo all’OberMun” è stato portato dall’assessore Angela Brandi, che ha espresso il plauso per “un’iniziativa che non a caso si svolge a Trieste visto il ruolo sempre più internazionale della città”. “Sostegno convinto al progetto e un grazie agli organizzatori” anche da parte del segretario generale dell’Ince Roberto Antonione, che ha evidenziato “il valore dell’iniziativa, in un periodo in cui le relazioni internazionali non vivono spesso momenti idilliaci”, mentre l’assessore regionale Fabio Scoccimarro ha auspicato che queste iniziative, in grado di unire studenti di diverse aree geografiche, possano ripetersi e intensificarsi. La preside Maria Cristina Rocco ha a sua volta ringraziato per la coorganizzazione, evidenziando come “OberMun 2019 è un’occasione importante per la nostra scuola e siamo contenti che, come Istituzioni, ci abbiate sostenuto in questo progetto, portato avanti dagli studenti con alcuni insegnanti”.

E’ toccato quindi agli studenti dell’Oberdan presenti illustrare e entrare nel dettaglio della manifestazione. ObermMun si terrà a Trieste da venerdì 15 a domenica 17 marzo: per tre giorni le sessioni di dibattito saranno ospitate nei Palazzi della Prefettura e della Regione in piazza Unità, e nell’edificio che ospita la sede di Cei-Ince.

Sarà una simulazione delle assemblee delle Nazioni Unite in cui i ragazzi rappresentano ciascuno i delegati dei diversi Paesi e dopo un dibattito su ciascuno dei temi proposti giungono a una risoluzione conclusiva, votata in accordo fra i delegati. Obiettivi del Mun sono: fornire una chiave di comprensione più approfondita della diplomazia multilaterale; offrire motivi di riflessione ulteriore su alcuni grandi temi internazionali; implementare le abilità linguistiche, visto che tutte le sessioni dei Mun si svolgono in lingua inglese. All’OberMun edizione 2019 saranno sei le commissioni che si impegneranno nella discussione di più argomenti di politica internazionale.

Quella che si apre venerdì 15 marzo sarà la terza edizione di OberMun dopo quelle del 2017 e del 2018. Dalla prima edizione, OberMun è cresciuto: rispetto ai 65 delegati del 2017, saranno quest’anno oltre 100 i delegati che arriveranno a Trieste: oltre ai ragazzi dell’Oberdan sono attesi studenti da tutto il Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Sardegna; e oltre 20 studenti da Spagna, Germania, Francia e Austria, tutti ospitati dai ragazzi dell’Oberdan. Al di là dei delegati, la macchina organizzativa costituita dai ragazzi dell’Oberdan è importante: oltre 150 gli studenti coinvolti in vari ruoli.

Il progetto OberMun è nato dopo che una delegazione di studenti dell’Oberdan aveva partecipato a una edizione di FoscaMum, simulazione di sessioni Onu del Liceo Marco Foscarini di Venezia. “L’internazionalità, la diplomazia e la grande affidabilità sono ciò che abbiamo mantenuto” – commentano gli organizzatori di OberMum 2019 – “Il grande entusiasmo che abbiamo trovato a Venezia ci ha ispirato a creare qualcosa di simile, un evento volto a coinvolgere un numero significativo di scuole e centinaia di studenti provenienti da tutto il mondo. L’obiettivo è quello di creare una tradizione che potrebbe portare il Liceo Oberdan e soprattutto Trieste ad acquisire una prospettiva internazionale, qualcosa che potrebbe lasciare un segno su di noi e sui futuri studenti della nostra scuola”.

Con OberMum il liceo Oberdan è entrato nella rete internazionale dei Mun, acronimo di Model United Nations, eventi dedicati a giovani di scuole secondarie di secondo grado o studenti universitari che ricalcano le assemblee Onu. Tutte le informazioni su OberMun, compresi i numerosi sponsor istituzionali e non della manifestazione su www.obermun.com



