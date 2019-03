Trieste, 13/3/2019

IL NUOVO PORTALE DEL COMUNE DI TRIESTE. COME CAMBIA LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SUL WEB

DOMANI, GIOVEDI’ 14 MARZO, ALLE ORE 17.00, NELL’AUDITORIUM DEL CIVICO MUSEO REVOLTELLA, LA PRESENTAZIONE UFFICIALE ALLA CITTADINANZA

Domani, giovedì 14 marzo, alle ore 17.00, al Civico Museo Revoltella di via Diaz 27, si terrà la presentazione ufficiale pubblica del “NUOVO PORTALE DEL COMUNE DI TRIESTE”, nell’ambito della “Settimana Aperta” della Pubblica Amministrazione, realizzato grazie alla collaborazione con la Regione Autonoma FVG, Insiel SpA e TCD-TriesteCittàDigitale e con L’ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia per il momento formativo.

La presentazione pubblica del nuovo sito, a cui presenzierà il Sindaco Roberto Dipiazza, avviene a distanza di 23 anni dall’attivazione del primo sito, e sarà l’occasione per illustrare il cambiamento nella gestione della comunicazione istituzionale sul web rivolta alla cittadinanza.

(VEDI PROGRAMMA ALLEGATO)





