Trieste, 1/3/2019

UN’EUROPA VICINA. TRA TERRA, MARE E CITTÀ

LUNEDI’ 4 MARZO, ALLE 10.00, ALLA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA “LIVIO PALADIN”, INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA

Lunedì 4 marzo alle ore 10.00, presso la Biblioteca del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia “Livio Paladin” (via Giustiniano, Trieste), il Presidente del Consiglio Regionale Piero Mauro Zanin e l’Assessore alla Comunicazione del Comune di Trieste Serena Tonel, inaugureranno la terza tappa della mostra “Un’Europa Vicina. Tra terra, mare e città”.

Si tratta della mostra interattiva del Centro di informazione europea Europe Direct - Eurodesk del Comune di Trieste, che comprende alcuni pannelli e un video sugli interventi realizzati negli ultimi 20 anni con il contributo di finanziamenti europei. Interventi che spaziano da iniziative transfrontaliere di valorizzazione turistica e naturalistica, avvio di nuovi collegamenti marittimi e ferroviari, progettazione di iniziative di mobilità tra centro città e porto integrate e sostenibili, realizzazione di percorsi ciclo pedonali, studio di nuove modalità di pianificazione urbana e progetti di recupero e rivitalizzazione di aree cittadine.

La mostra itinerante è stata ospitata a dicembre 2018 presso l'atrio di Passo Costanzi 2, proseguendo con la tappa successiva presso la biblioteca Quarantotti Gambini. La sede della Regione FVG è stata scelta in quanto la mostra tratta anche il progetto “Moses” gestito dalla Regione Friuli Venezia Giulia.



La mostra sarà visitabile dal 4 al 20 marzo. Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 16.30 e venerdì alle 9.00 alle 12.30



Maggiori informazioni: Europe Direct Trieste, via Procureria, 2/a

http://europedirect.comune.trieste.it/mostra-uneuropa-vicina/



COMTS