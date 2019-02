Trieste, 28/2/2019

RICEVUTO IN MUNICIPIO IL PRESIDENTE NAZIONALE DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA

-

L’Assessore Michele Lobianco ha incontrato in Municipio il Presidente nazionale della Federazione Ginnastica d'Italia, cav. Gherardo Tecchi, che era accompagnato dal Presidente del Comitato Regionale della FGI per il Friuli Venezia Giulia, Fulvio Bronzi, giunto a Trieste per visitare alcune Società sportive della città, tra le quali la Società Ginnastica Triestina e l'Artistica '81, in occasione dei 150 anni della costituzione della Federazione.

Portando il saluto del Sindaco Roberto Dipiazza, l’Assessore ha elogiato la tradizione sportiva di Trieste con tutte le realtà associative che qui operano ai massimi livelli e che negli anni hanno forgiato campioni di grande valore. Ha quindi illustrato a Tecchi le peculiarità del territorio e del suo rilancio, dalla grande sfida del Portovecchio, allo sviluppo dei traffici del Porto, alle realtà scientifiche, al traguardo di Esof2020, e ai numerosi eventi culturali e di richiamo turistico per la città.

Il Presidente Tecchi ha parlato di Trieste quale città ‘sportiva d’eccellenza’ in Italia che vanta una prestigiosa storia in campo sportivo-agonistico grazie all’alta professionalità di chi opera nelle società. Ha poi voluto ricordare che in occasione della ricorrenza del 150° anniversario della Federazione Ginnastica d’Italia, saranno organizzati grandi festeggiamenti il 1° aprile a Venezia. La Federazione, ha affermato, vanta un’importante ‘cultura sportiva’ fin dagli inizi dell’attività, nel 1869, che si svolgeva prima con le truppe e poi, con l’introduzione dell’ora di ginnastica nelle scuole di ogni ordine e grado. Ancor oggi si collabora nelle scuole e nelle Università, in collaborazione con il Miur e anche con il Ministero della Sanità.

Nei prossimi giorni, il Presidente Tecchi si recherà a visitare altre realtà sportive a Udine, Pordenone e Gorizia.

Al termine dell’incontro, l’Assessore Lobianco ha offerto in dono all’ospite, a ricordo della visita, lo stemma con Alabarda di Trieste.



Comts/RF