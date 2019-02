Trieste, 14/2/2019

CON IL PROGETTO “TRIESTE IN MOVIMENTO, 10.000 PASSI PER STAR BENE”: PROSSIMI NUOVI PERCORSI “GUIDATI” PER CITTADINI E TURISTI, PER UN NUOVO MODO DI VISITARE E CONOSCERE LA CITTÀ, GUADAGNANDO IN SALUTE.

INTANTO GIÀ QUESTO SABATO, 16 FEBBRAIO, LA PASSEGGIATA “CAMMINA PER IL TUO CUORE 2019”, DA BARCOLA A MIRAMARE E RITORNO. PER INIZIATIVA DEL CENTRO CARDIOVASCOLARE DELL'AZIENDA SANITARIA E DEL COMUNE DI TRIESTE

“Promuovere stili di vista sani e fare movimento allunga la vita e, cosa più importante, aggiunge “vita sana” agli anni”: con questa “dichiarazione d'intenti” e all'insegna del motto “Nati per muoversi... Cammina per sentirti meglio” avrà luogo sabato mattina 16 febbraio, con ritrovo alle ore 10 e partenza alle ore 10.30 dal piazzale 11 Settembre di Barcola, la passeggiata “Cammina per il Tuo Cuore 2019”, promossa dal Centro Cardiovascolare dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) in coorganizzazione con il Comune di Trieste-Assessorato al Volontariato e Coordinamento Eventi, con la collaborazione e partecipazione di numerose società sportive e di volontariato (Fondazione per il Tuo Cuore-ANMCO-Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, Trieste Atletica, A.S. San Giacomo, Società Velica di Barcola e Grignano, Amici del Cuore, Sweet Heart, Lunga Vita Attiva, LILT, A.S.D. I Sentieri del Cuore, Nordic Walking, Associazione Unità Cinofile Operative, Cuore Amico Muggia) e con il contributo del “Distretto sociale” di Coop Alleanza 3.0.

La passeggiata si svolgerà su un percorso è di 5,5 chilometri, dal piazzale 11 Settembre fino al Bivio di Miramare e ritorno. La partecipazione è assolutamente libera e gratuita, senza iscrizione né obbligo di compiere l'intero tragitto. Chi lo riterrà potrà anche fermarsi a un certo punto, fare una sosta ed eventualmente “riagganciarsi” al gruppo sulla via del ritorno. Senza formalità quindi, poiché – come è stato precisato stamane nella conferenza stampa di presentazione – l'importante è almeno cominciare ad adottare qualche nuovo e più sano stile di vita, come appunto può essere una salutare passeggiata.



L'iniziativa, che si pone l'obiettivo primario di sensibilizzare la popolazione al contrasto e alla limitazione delle patologie cardiovascolari, e che in tal senso si tiene nell'ambito della Settimana nazionale di “Cardiologie aperte”, è stata illustrata in Municipio dall'Assessore comunale al Volontariato e Coordinamento Eventi Lorenzo Giorgi e dal direttore del Centro Cardiovascolare della nostra città prof. Andrea Di Lenarda con la responsabile dello staff infermieristico e curatrice dell'evento Donatella Radini.



Ha introdotto l'Assessore Giorgi sottolineando la grande valenza di queste proposte “che cercano – ha detto - di individuare, pur nella nostra società complessa, tutte le strade possibili affinchè il nostro organismo riesca a trovare un equilibrio e una modalità di affrontare, nonostante tutto, lo stress crescente della vita quotidiana attuale”.

“Una bella e importante iniziativa – ha aggiunto – aperta ai cittadini ma anche ai turisti e a tutti coloro che vi vorranno aderire, nel nome di una vita più sana e di una città più salutare e attenta a questi valori e necessità. Per questo il Comune vi partecipa con convinzione, con la collaborazione di tre Assessorati: non solo quello del Volontariato, ma anche quelli del Turismo e dell'Ambiente”.



L'Assessore Giorgi e il direttore Di Lenarda hanno quindi colto l’occasione per annunciare l'imminente avvio di un'ancor più importante e ampia “operazione” comune, ovvero il progetto denominato “Trieste in Movimento, 10.000 passi per star bene”, nato anch'esso da una proposta della “Struttura complessa Centro Cardiovascolare e di Medicina dello Sport” dell’ASUITS e di seguito recepito, rielaborato e perfezionato dal Comune di Trieste e dai suoi tecnici e funzionari (sono stati citati in particolare l'ingegner Silvia Fonzari e Paola Capon, entrambe dell'Area Territorio e Ambiente): “Un progetto del tutto innovativo e di notevole rilevo – hanno spiegato Giorgi, Di Lenarda e la Radini – che vuole mettere a disposizione della popolazione triestina e dei visitatori della nostra città una serie diversificata di percorsi di camminata urbana segnalati e sicuri, con diverse (ma comunque limitate) difficoltà tecniche, fruibili nella parte di centro città da chiunque, inclusi i diversamente abili e i sedentari; percorsi che si intersecheranno tutti in piazza dell'Unità e che saranno facilmente riconoscibili attraverso segnapassi colorati e arricchiti da contenuti di diverso interesse: architettonico (percorso blu), religioso (giallo), storico (rosso), naturalistico-sportivo (azzurro), legato ad arti, scienza e tecnologia (viola), letterario (verde), turistico (rosa, specialmente pensato per i tempi più limitati dei croceristi), toccando tutti i punti di maggiore interesse della città (chiese, palazzi, musei, piazze, mare ecc).



Il progetto, che dovrebbe concretizzarsi verso fine agosto-settembre, prevede inoltre che i percorsi urbani siano raccolti in una App dedicata, scaricabile gratuitamente sullo smartphone, opportunamente corredata da filmati, immagini e informazioni culturali, storiche e architettoniche su Trieste.



Il tutto nella sempre più chiara evidenza – ha detto il prof. Di Lenarda - che camminare favorisce una condizione di vasodilatazione che dura a lungo e agisce a livello cardiovascolare, metabolico e neuropsicologico, calma lo stress e migliora il tono dell’umore. Secondo le indicazioni dell’OMS per ottenere questi benefici l’ideale sarebbe di percorrere 10.000 passi al giorno. Considerando che una persona che svolge normali attività quotidiane e casalinghe percorre circa 5000 passi ogni giorno, lo sforzo in più da compiere non è molto e può essere raggiunto per gradi. Le indicazioni degli esperti incoraggiano l’abitudine a una camminata giornaliera a passo costante di circa 30 minuti, anche suddivisa in tre passeggiate da 10 minuti. Importante è essere costanti e regolari e sfruttare tutte le occasioni, come salire le scale invece di prendere l’ascensore, scendere dall’autobus una fermata prima, quando è possibile evitare di prendere l’auto, sfruttare la pausa pranzo per fare una passeggiata.

Attività fisica, dunque, come strumento di prevenzione contro molte patologie, non solo il diabete e le malattie cardiovascolari, ma anche depressione, neoplasie e osteoporosi. Attività fisica come terapia a basso costo e a bassissimo rischio di effetti collaterali, per curare le nostre patologie croniche con un intervento efficace e duraturo nel tempo.



Anche e soprattutto in tale direzione andranno i Percorsi della Salute del progetto “Trieste in Movimento, 10.000 passi per star bene” che – come detto - saranno a breve disponibili nel centro di Trieste.



