Trieste, 11/1/2019

CONTAMIN-AZIONI 2019. MERCOLEDI' 16 GENNAIO, ALLE ORE 18.00, PRIMO INCONTRO AL POLO GIOVANI TOTI DI VIA DEL CASTELLO

-

Mercoledì 16 gennaio alle 18.00 al Polo Giovani Toti - via del Castello 1 a Trieste, avrà luogo il primo incontro di Contamin-azioni, iniziativa dell’associazione giovanile #MaiDireMai-#NikoliRečiNikoli, braccio creativo e operativo dei volontari di Arci Servizio Civile, in coorganizzazione con il Comune di Trieste/PAG Progetto Area Giovani.



Arci Servizio Civile, con il suo storico impegno rivolto al Servizio Civile come progetto di cittadinanza inclusiva, equa e rivolta alla pace e alla risoluzione nonviolenta dei conflitti, intende mettere in gioco le tematiche fondanti i diritti e i doveri del cittadino, esplorando e facendo emergere nuovi bisogni ed esigenze attorno alle questioni ancora irrisolte dell'inclusione/esclusione.



Contamin-azioni seguirà un percorso ogni terzo mercoledì del mese, da gennaio a maggio, che proporrà ai giovani un programma di incontri e di laboratori con l'obiettivo di favorire l'approfondimento e la presa di coscienza di valori come la cooperazione, la non violenza, la solidarietà, all'insegna della partecipazione comune, della mescolanza di prospettive e punti di vista, dello scambio.





L’evento di apertura di Contamin-azioni si terrà mercoledì 16 gennaio alle 18.00 al Polo Giovani Toti - via del Castello 1 a Trieste, in occasione dell’avvio di SpaziAttivi, iniziativa del progetto “Culture della solidarietà”, promosso da Arci Servizio Civile e finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.



SpaziAttivi prevede una serie articolata di azioni negli ambiti della promozione del volontariato e dei valori della solidarietà, dell’inclusione sociale, dell’educazione civica, della salvaguardia ambientale e del Servizio Civile. Il progetto proporrà numerose iniziative come eventi, laboratori, tirocini formativi, una scuola di cittadinanza e il forum dei volontari di Servizio Civile della rete di Arci Servizio Civile. Il calendario di realizzazione del progetto si dispiegherà a partire da gennaio per concludersi ad agosto 2019, coinvolgendo diverse zone della nostra Regione e numerose associazioni partner.



Contamin-azioni ritornerà, sempre al Polo Giovani Toti, il 20 febbraio, il 20 marzo, il 17 aprile e il 15 maggio.



COMTS