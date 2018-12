Trieste, 17/12/2018

RICEVUTA DAL SINDACO ROBERTO DIPIAZZA IN MUNICIPIO SERENA GAGGI, GIOVANE STUDENTESSA TRIESTINA NOMINATA “ALFIERE DEL LAVORO” DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

“Nella vita bisogna credere in quello che si fa. Continua così e raggiungi tutti gli obiettivi che ti sei prefissa”. Con queste parole il sindaco Roberto Dipiazza ha accolto questa mattina (lunedì 17 dicembre) nel salotto azzurro del palazzo municipale, Serena Gaggi, la giovane studentessa triestina dell'Istituto Nautico-sezione aeronautica, che lo scorso 8 novembre è stata nominata “alfiere del lavoro” dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



La 19enne fa infatti parte della lista dei 25 migliori studenti delle scuole superiori d’Italia del 2018 -scelta fra 2.766 studenti di tutta Italia segnalati dai presidi delle varie scuole- un titolo ufficiale riconosciutole addirittura al Quirinale in occasione della cerimonia dei Cavalieri del lavoro “per evidenziare il valore dell’impegno e del merito come chiavi di successo negli studi e nella vita”.



Dipiazza ha voluto complimentarsi personalmente con la giovane studentessa esprimendo il proprio plauso e apprezzamento anche ai familiari e agli insegnati intervenuti nel corso della breve cerimonia in municipio.



Serena Gaggi è stata l’unica studentessa del Friuli Venezia Giulia premiata al Quirinale. E' stata capace di distinguersi -ha spiegato una nota dell'Istituto Nautico-durante l’intero quinquennio per la costante ed entusiasta applicazione negli studi e nella disciplina sportiva della danza su pattini a rotelle: ciò le ha consentito di ottenere con continuità risultati eccellenti in tutte le discipline durante tutto il corso degli studi. La sua media nel quadriennio è stata pari al 9,847, e agli esami di Stato dello scorso luglio, Gaggi ha ottenuto il voto finale massimo di 100/100, con l’attribuzione della lode. Serena ha scelto ora di proseguire gli studi di Ingegneria Aerospaziale al Politecnico di Milano con il sogno di diventare controllore di volo.



