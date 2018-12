Trieste, 13/12/2018

IL SINDACO DIPIAZZA HA RICEVUTO IL COMANDANTE DELLA GUARDIA DI FINANZA GENERALE G. BOTTILLO IN VISITA DI COMMIATO

Il Sindaco Roberto Dipiazza ha ricevuto oggi in Municipio il Comandante della Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia Generale Giuseppe Bottillo in visita di commiato.

Nel corso del cordiale incontro Dipiazza ha espresso al Comandante Bottillo vivo apprezzamento per l'attivitą svolta e per l'impegno profuso evidenziando gli ottimi rapporti intercorsi nell'ottica della massima collaborazione reciproca fra le istituzioni e la comunitą sempre con l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualitą della vita e pił in generale l'economia e lo sviluppo del territorio.



Comts/RF