Trieste, 10/12/2018

CAMPUS STUDENTESCO NELL'AREA DELL'EX CASERMA DI VIA ROSSETTI. IL SOGNO DIVENTA REALTA'.

COMUNE DI TRIESTE E REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA INSIEME PER UNA REALIZZAZIONE IMPORTANTE E DESTINATA A TRASFORMARE IN MEGLIO LA CITTA'

“Oggi, anche grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia, inizia un concreto percorso che porterà Trieste a realizzare nei circa 12 ettari dell'area dell'ex caserma di via Rossetti un Campus studentesco unico per il suo genere in Italia e di alto livello internazionale. Sarà qualcosa che farà la storia della nostra città e del nostro Paese”.



Con queste parole il sindaco Roberto Dipiazza ha presentato questa mattina (lunedì 10 dicembre) l'avvio dell'importante intervento che vedrà il Comune di Trieste con il sostegno della Regione FVG puntare decisamente all'acquisto (con mutuo o con permuta) di quest'area di proprietà della Cassa Depositi, per realizzare quindi quel Campus studentesco in grado di accogliere gli studenti delle scuole superiori cittadine. Alla conferenza stampa, oltre al sindaco, sono intervenuti l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, il vicesindaco Paolo Polidori e i consiglieri regionali Piero Camber, Claudio Giacomelli, Antonio Lippolis e Danilo Slokar.



Sempre il sindaco Dipiazza ha evidenziato il valore e l'importanza di questa scelta che consentirà, sentite anche le esigenze dei presidi dei diversi istituti, di dare una soluzione adeguata, funzionale e di prospettiva avanzata alle difficili situazioni in cui versano le strutture scolastiche del nostro territorio. Sono estremamente soddisfatto -ha aggiunto il primo cittadino- perché andremo a creare un campus estremamente innovativo, dotato di strutture sportive, spazi adeguati e moderni servizi di livello e in grado di creare anche economie di scala, per far vivere e studiare nel migliore dei modi i quasi 7 mila studenti delle scuole superiori. Dipiazza ha ringraziato quindi la Regione, nelle persone del presidente della giunta Fedriga e degli assessori Roberti, Pizzimenti e Rosolen, per il fondamentale appoggio offerto per trasformare da sogno in realtà il progetto del campus nell'area dell'ex caserma di via Rossetti.



“La Regione -ha ribadito l'assessore Pierpaolo Roberti- fa un investimento importante (con ulteriori 5 milioni di euro sul 2021) perché era questo il senso della concertazione. Non distribuire finanziamenti a pioggia a chiunque, ma individuare quei progetti che abbiano un valore concreto con ricadute sul territorio. In questo caso l'operazione del Campus in via Rossetti stravolge positivamente la città non oggi, non domani, ma per i prossimi venti-trent'anni”. Oltre all'importante sostegno a favore del Campus di via Rossetti, Roberti ha confermato anche 3 milioni di euro per la scuola Stuparich, di 2 milioni a favore del campo di Ponziana e per il completamento del Grezar, nonché un finanziamento di 350 mila euro per il Museo Winckelmann.



Soddisfazione è stata espressa anche dai consiglieri regionali presenti. Claudio Giacomelli ha evidenziato come “Trieste, con questa scelta si pone all'avanguardia in Italia e sulla scia dei più avanzati Campus dei Paesi anglosassoni”. Piero Camber ha rimarcato invece la validità di una scelta di maggioranza che “trasforma il sogno in realtà”.



COMTS-GC