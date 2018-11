Trieste, 29/11/2018

PIÙ O MENO POSITIVI #8. INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA A CURA DEL DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE – ASUITS: SABATO 1° DICEMBRE 2018, ALLE ORE 12, NELLA SALA UMBERTO VERUDA- PALAZZO COSTANZI - PIAZZA PICCOLA 2

-

La mostra, che s'inaugura in occasione del 1° dicembre 2018, Giornata Mondiale di Lotta all’AIDS, s’inserisce nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione, informazione, prevenzione e lotta alla discriminazione in tema di HIV e malattie emo/sessualmente trasmissibili.

Il Dipartimento delle Dipendenze dell’ASUITs organizza dal 1° al 4 dicembre 2018, una serie di incontri d’interesse culturale e sociale con la coorganizzazione del Comune di Trieste, con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con il supporto di Trieste Trasporti S.p.A. e Coop Alleanza 3.0, con il contributo di Reset, La Collina, Duemilauno Agenzia Sociale, La Quercia, CLU, AMICO,ALT, in collaborazione con Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute, Gruppo78, Arcigay, SISM Trieste, Radio Fragola, Officina Samos, HeadMadeLab, Electrique.

La mostra rimarrà aperta al pubblico con orario feriale e festivo: 10-13 / 17-20 fino a tutto il 4 dicembre 2018.



https://www.facebook.com/events/2224543137824780



Programma [.pdf]