Trieste, 29/11/2018

DOMENICA 2 DICEMBRE UN'USCITA DIVULGATIVA ALLA GROTTA “MOSER”, CON IL CIVICO MUSEO DI STORIA NATURALE

Il Civico Museo di Storia Naturale di Trieste organizza per domenica 2 dicembre un'uscita divulgativa alla Grotta “Moser”, guidata dal prof. Paolo Paronuzzi dell'Università di Udine. Ritrovo ore 9.30 nel piazzale presso il cimitero di Aurisina. La partecipazione è gratuita e non è necessaria la prenotazione.

La Grotta “Moser” è stata scavata dal prof. Ludvig Karl Moser, tra il 1898 e il 1902, ed è famosa per le due sepolture scoperte dallo stesso Moser nel 1898, che solo recentemente sono state attribuite al Mesolitico. Le sepolture della Grotta “Moser” sono le più antiche sinora rinvenute nel Friuli Venezia Giulia.

(info: www.museostorianaturaletrieste.it)



