Trieste, 28/11/2018

PALAEOMOVIES FILM FEST 2018

-

Il Museo Civico di Storia Naturale di Trieste e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con la Società per la Preistoria e la Protostoria del FVG – Onlus, propongono, dal 29 novembre al 1° dicembre 2018, una selezione di film documentari di medio e lungo metraggio.

I documentari vengono introdotti da ospiti di eccezione, studiosi, documentaristi, ricercatori di archeologia preistorica, come Franco Nicolis e Paolo Bellintani dell'Ufficio Beni archeologici di Trento, Massimo Casarin, Vicepresidente della Fondazione Giancarlo Ligabue, Francesco Boschin dell'Università di Siena, Tiziana Rinaldi della Rete museale dell'uomo di Altamura, che commenteranno i filmati e risponderanno alle domande e curiosità del pubblico.

Per l'occasione il Comune di Trieste ha inteso organizzare, il 30 novembre e il 1° dicembre, anche dei laboratori gratuiti per bambini e ragazzi. Affidati all'Immaginario Scientifico, gli appuntamenti hanno lo scopo di avvicinare anche i più piccoli alla preistoria e, più in generale, alle collezioni del Museo.

I laboratori dal titolo SAPIENS VERSUS NEANDERTHAL, sono rivolti ai bambini delle elementari (il sabato pomeriggio) e ai ragazzi delle scuole medie (venerdì pomeriggio). L' obiettivo è riuscire a far trovar le differenze e le similitudini fra le due diverse specie di Homo, i “sapiens” e i “neanderthal”, grazie a un’attività teatrale che dividerà i partecipanti in due gruppi e che sarà realizzata con i materiali e le indicazioni fornite dall'operatore.



Comts