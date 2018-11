Trieste, 20/11/2018

CAMBIO AL VERTICE DEL COMANDO ESERCITO FVG. LASCIA IL GENERALE MORACE E SUBENTRA IL COLONNELLO CIANCARELLA

L'INCONTRO E I SALUTI IN MUNICIPIO CON IL SINDACO ROBERTO DIPIAZZA CHE RIBADISCE I VINCOLI DI AMICIZIA, COLLABORAZIONE E STIMA CON LE FORZE ARMATE

Cordiale incontro e dal duplice significato quest'oggi (martedì 20 novembre) nel salotto azzurro del Comune di Trieste dove il sindaco Roberto Dipiazza ha ricevuto in visita di commiato il generale Bruno Morace, comandante militare dell'Esercito del Friuli Venezia Giulia e in visita di presentazione il colonnello Livio Ciancarella, che gli subentrerà come nuovo comandante a partire da venerdì 23 novembre.



Dipiazza ha voluto esprimere personalmente la gratitudine della città al generale Morace per il prezioso servizio da lui svolto a servizio della nostra comunità, ricordando in particolare i forti legami con l'Esercito e i vincoli di amicizia e collaborazione che hanno portato a realizzare importanti e significativi momenti di unità, non ultima, il 4 novembre scorso, la solenne cerimonia delle Forze Armate, dell'Unità nazionale, nel Centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, che ha visto schierati e comandati in piazza Unità d'Italia dal generale Morace quasi mille uomini e donne in divisa, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella.



Come segno di stima, amicizia e apprezzamento per il servizio svolto, il sindaco Dipiazza ha consegnato al generale Morace la targa ufficiale del Comune di Trieste.



Augurando ogni bene al generale Morace, che è stato e continuerà ad essere un prezioso amico di Trieste, il sindaco Dipiazza ha salutato e dato il benvenuto al suo successore, il colonnello Livio Ciancarella, proveniente dal comando della Brigata di Gorizia, con l'auspicio di proseguire e rafforzare ancora il positivo e costruttivo rapporto che lega la città agli uomini e alle donne delle Forze Armate.



COMTS-GC