Trieste, 9/11/2018

PARTY CON L'EUROPA. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO GREEN, ACTIVE, SUPPORTIVE! INCONTRO INFORMATIVO SULLE OPPORTUNITA' DI MOBILITA' CHE L'UNIONE EUROPEA OFFRE AI GIOVANI

MERCOLEDI' 14 NOVEMBRE, ALLE ORE 15.00, AL CENTRO DI INFORMAZIONE EUROPEA EUROPE DIRECT-EURODESK DEL COMUNE DI VIA DELLA PROCURERIA 2/a

Mercoledì 14 novembre, alle ore 15.00, al Centro di Informazione europea Europe Direct - Eurodesk del Comune di Trieste di via della Procureria 2/a, si terrà uno speciale incontro informativo sul Corpo Europeo di Solidarietà e le Attività di Volontariato Erasmus+ (Servizio Volontario Europeo), alla presenza dell'Assessore alla Comunicazione Serena Tonel e Giuliano Gelci, Presidente di Arci Servizio Civile del Friuli Venezia Giulia (ASC FVG), con la partecipazione delle volontarie europee del progetto Green, Active, Supportive! realizzato con il supporto del Centro di Informazione europea Europe Direct - Eurodesk del Comune di Trieste.



Le volontarie Patricia e Jovana, giunte a Trieste il 2 novembre dalla Germania e dalla Serbia, racconteranno la loro esperienza per scoprire come beneficiare delle opportunità di mobilità e di volontariato che l'Unione europea offre ai giovani.



Il progetto Green, Active, Supportive! è iniziato a novembre e avrà una durata di 9 mesi.

I principali obiettivi del progetto sono: stimolare la consapevolezza e l'importanza di uno stile di vita sostenibile, sottolineando i vantaggi dell'utilizzo di prodotti locali e biologici; promuovere la partecipazione alla vita democratica, la cittadinanza attiva, il dialogo interculturale, l'inclusione sociale e la solidarietà, specialmente tra i giovani; incrementare la conoscenza delle opportunità offerte ai giovani dal Programma Erasmus+.



Europe Direct - Eurodesk del Comune di Trieste, partner associato del progetto, darà la possibilità alle volontarie di partecipare concretamente alle attività di comunicazione dell'ufficio sia incontrando i giovani, gli studenti e gli insegnanti triestini nell'ambito dei progetti “Party con l'Europa” e “Panorama Europa”, sia attraverso la stesura di articoli e post che andranno ad arricchire le newsletter e i canali social dell'Ufficio.



Per motivi organizzativi si chiede gentilmente di confermare la propria presenza inviando una e-mail all'indirizzo: europedirect@comune.trieste.it



Il Corpo Europeo di Solidarietà è la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani (18-30 anni) opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'estero, nell'ambito di progetti destinati ad aiutare comunità o popolazioni in Europa.

Dopo aver completato una semplice procedura di registrazione, i partecipanti al Corpo europeo di solidarietà potranno essere selezionati e invitati a unirsi a un'ampia gamma di progetti, connessi ad esempio alla prevenzione delle catastrofi naturali o alla ricostruzione a seguito di una calamità, all'assistenza nei centri per richiedenti asilo o a problematiche sociali di vario tipo nelle comunità.

I progetti sostenuti dal Corpo europeo di solidarietà possono durare fino a dodici mesi e si svolgeranno di norma sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

Il Servizio Volontario Europeo (SVE) è un'opportunità finanziata dall'Unione europea (Programma Erasmus+) che permette a tutti i giovani di età compresa tra i 17 e i 30 anni di svolgere un'attività di volontariato all'estero. Il progetto ha una durata dai 2 ai 12 mesi e prevede attività di volontariato in vari settori: assistenza sociale, politiche giovanili, sport, arte e cultura, tempo libero, ambiente ecc.



Comts/RF