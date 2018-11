Trieste, 7/11/2018

“DALLA CELLULA ALL'UOMO”: INAUGURATA A VILLA PRINZ, SEDE DELLA TERZA CIRCOSCRIZIONE, LA MOSTRA SULLA VITA

Il vicesindaco Paolo Polidori ha inaugurato ieri, nella sede della Terza Circoscrizione, a Villa Prinz, la mostra scientifica “Dalla cellula all'uomo”.

L'esposizione, promossa dallo stesso vicesindaco Polidori, su proposta della Consulta della Famiglia con i volontari della Teen Star, illustra, dal concepimento in poi, il viaggio della vita. Già molto apprezzata nelle esposizioni tenutesi in ambito internazionale e nazionale e al Ministero della Salute, è la narrazione del grande viaggio del quale ognuno di noi è stato protagonista. Comprende una ventina di pannelli, su cui sono stampate ad alta definizione immagini riprese da potenti microscopi. Il percorso ha avuto inizio in un istante ben preciso del tempo. Oggi la scienza e la tecnologia ci consentono di vederne tutto lo sviluppo: tra miliardi di cellule, solo due incontrandosi e moltiplicandosi realizzano la “meraviglia” della vita umana.

La mostra è adatta a tutti i ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado e prevede esclusivamente visite guidate, con tutor formati dal responsabile scientifico dell'associazione “Teen Star Italia”.



