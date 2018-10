Trieste, 30/10/2018

PRESENTATO IN PREFETTURA IL PROGRAMMA DELLA CERIMONIA DI DOMENICA 4 NOVEMBRE - GIORNO DELL'UNITÀ NAZIONALE, DELLE FORZE ARMATE E DEL CENTENARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA.

FRECCE TRICOLORI, AEREO STORICO, PARACADUTISTA E INNO NAZIONALE CANTATO DAL TRIO “IL VOLO”

Il programma della cerimonia ufficiale del 4 Novembre a Trieste, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, nel Centenario della fine della Grande Guerra è stato presentato oggi (martedì 30 ottobre) nel corso di una conferenza stampa, svoltasi nella Prefettura della nostra città e alla quale sono intervenuti il commissario di Governo, prefetto Annapaola Porzio, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e il comandante militare dell'Esercito del Friuli Venezia Giulia, generale Bruno Morace.



Proveniente dal Sacrario di Redipuglia, dove deporrà una corona d'alloro in onore dei caduti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dal Ministro della Difesa Elisabetta Trenta e dal capo di Stato maggiore generale Claudio Graziano, sarà in piazza Unità d'Italia a Trieste intorno alle ore 11.45 per la cerimonia commemorativa.



Una manifestazione rievocativa imponente -con quasi 1000 uomini e donne delle Forze Armate e la presenza di ben 12 delegazioni straniere- che vedrà presenti anche la nave da sbarco San Marco e la fregata Rizzo, i cavalli dei lancieri di Montebello e che proporrà lo sbarco dei bersaglieri ciclisti, il sorvolo delle Frecce Tricolori e di un un aereo storico come quello di Francesco Baracca. Previsto anche l'atterraggio di un paracadutista militare che dal cielo porterà in piazza Unità d'Italia una grande bandiera tricolore di circa 400 mq. Ci saranno inoltre le esibizioni di un coro alpino, mentre l'inno nazionale sarà cantato dal trio “Il Volo”. Gli spari a salve degli obici e gli onori finali alle truppe concluderanno la solenne cerimonia, che avrà la durata di circa un'ora e sarà trasmessa in diretta da Rai 2.



“Ho vissuto nel 2004 il 50° del ricongiungimento di Trieste all'Italia e ora vivo il Centenario della fine della Prima Guerra con grande emozione -ha detto il sindaco Roberto Dipiazza-. Ho iniziato con i presidenti Scalfaro e Ciampi, passando da Napolitano e ora con Mattarella sono al quarto Capo dello Stato e sono davvero molto orgoglioso. Sarà un momento di grande emozione, di storia, rievocazione e cultura e per Trieste, anche grazie alla diretta Rai, ci sarà un'ulteriore occasione di grande e positiva visibilità. Chiedo scusa fin d'ora ai cittadini per qualche disagio legato alla viabilità e al traffico, ma il ritorno sarà sicuramente altissimo”.



COMTS-GC





Ordinanza viabilità [pdf]