Trieste, 29/10/2018

ALTRE STORIE - OTHERSTORIES

MERCOLEDI' 31 OTTOBRE, ALLE ORE 12.00, NELLA BIBLIOTECA SERGIO MOLESI DEL MUSEO REVOLTELLA, CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA E DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI COLLATERALI

Mercoledì 31 ottobre, alle ore 12.00, nella biblioteca Sergio Molesi del Museo Revoltella, si terrà la conferenza stampa di presentazione della mostra “Altre storie”,' curata da Sergia Adamo e Laura Carlini Fanfogna nell'ambito dell'omonimo progetto di divulgazione della cultura umanistica dell'Università degli Studi di Trieste, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,in coorganizzazione con il Comune di Trieste.

L'esposizione sarà allestita nella sala Scarpa del Museo Revoltella di Trieste, dall'1 al 18 novembre 2018, e sarà accompagnata da un calendario di eventi collaterali che si chiuderà con evento speciale il 10 dicembre (Tawada Yoko in “memorie di un’orsa polare / Etüden im Schnee'”).

Interverranno l'assessore comunale alla Cultura Giorgio Rossi, le curatrici Sergia Adamo e Laura Carlini Fanfogna, direttore Servizio Musei e Biblioteche del Comune di Trieste, Renato Gennaro, prorettore dell'Università degli Studi di Trieste delegato alle relazioni internazionali e la prof. Elisabetta Vezzosi, direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste.



Altrestorie/Otherstories è un progetto di divulgazione della cultura umanistica dell'Università degli Studi di Trieste, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, realizzato in partenariato con Associazione Italiana Biblioteche sezione FVG, Associazione Italo-Americana FVG, Assostampa FVG, Casa Internazionale delle Donne di Trieste, Comuni di Muggia e Staranzano, Goethe Institut – Roma, Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia, le Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Fiume e Zagabria; con il sostegno di Comune di Trieste - Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport, Teatro stabile di innovazione del FVG - Dialoghi Residenze per le arti performative a Villa Manin, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Dipartimento di Studi umanistici dell'Università degli Studi di Trieste, Fondazione CRTrieste, Fondazione Kathleen Foreman Casali, Goethe Institut – Roma, I.S.I.S. “Liceo Carducci - Dante” Trieste, S/paesati Bonawentura Teatro Miela e UFO Centro di residenze, studio e partecipazione.

Gode inoltre della collaborazione di Alliance française Trieste, Articolo 21 liberi di..., Cantieri teatrali Koreja, Comune di Grado, Frith Street Gallery London, ICS Consorzio italiano solidarietà - Trieste, Isaac Julien Studio London, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, Moongifts Films Berkeley, Università Jure Dobrila di Pola, Università degli Studi di Udine, Università di Lubiana, Victoria Miro Gallery London/Venice e Whitecube Gallery London.



