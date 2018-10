Trieste, 17/10/2018

ISONZO, LE DODICI BATTAGLIE: GIOVEDI' 18 OTTOBRE, ALLE ORE 17.00, AL CIVICO MUSEO DI GUERRA PER LA PACE “DIEGO DE HENRIQUEZ” DI VIA CUMANO 22, L'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA (allestita al pianterreno)

A un giorno di distanza dall'inaugurazione della mostra “Da Vittorio Veneto a Trieste. Le immagini dell'ultima battaglia della Grande Guerra”, il Civico Museo “Diego de Henriquez” completa le proprie iniziative celebrative in occasione del centenario della fine del Primo conflitto mondiale con l'apertura della mostra “Isonzo, le dodici battaglie”, curata dal “Gruppo Ermada Flavio Vidonis” di Duino Aurisina.

Allestita al pianterreno, l'esposizione ripercorre - con fotografie e testi - gli eventi legati alle offensive che tra il 1915 e il 1917 l'Italia sferrò lungo il fronte segnato dal fiume Isonzo nel tentativo di piegare le difese austro-ungariche, sino alla dodicesima battaglia, meglio conosciuta come la tragedia di Caporetto.

I pannelli contestualizzano le battaglie all'interno del territorio teatro degli eventi integrandole con un'esaustiva cronologia degli avvenimenti realizzata grazie al contributo del dottor Stefano Gambarotto Presidente dell'Istituto del Risorgimento di Treviso. Istituto che - assieme ad alcuni cultori della materia - ha messo a disposizione anche diverse delle immagini d'epoca riprodotte e riconducibili ai fatti descritti.

La mostra è arricchita da tre diorami in scala realizzati da Aureliano Barnaba e Pasquale Durante raffiguranti l'area dell'Ermada, quella delle prime undici battaglie e la zona, presso Ceroglie, dove era ubicato il cannone Skoda 38.

Un evento reso possibile anche dalla partecipazione di realtà diverse e che oggi, in tempo di pace, rappresenta l'occasione per riascoltare le “voci” di un passato doloroso facendo tesoro del loro messaggio destinato soprattutto alle giovani generazioni.

All'inaugurazione saranno presenti il Direttore del Servizio Musei e Biblioteche Laura Carlini Fanfogna e il presidente del “Gruppo Ermada Flavio Vidonis” Massimo Romita.





Visitabile dal 19 ottobre 2018 al 6 gennaio 2019

Civico Museo di guerra per la pace “Diego de Henriquez”

Trieste – Via Cumano 22

Orari: da mercoledì a lunedì 10.00 – 17.00. Martedì chiuso

Si accede con il biglietto di ingresso al Museo

Info: 040 675 4699

www.museodiegodehenriquez.it