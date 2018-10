Trieste, 4/10/2018

“PLAYGROUND BORGO SAN SERGIO” E “JOYJAM #IPERATTIVINCAMPO” PRESENTAZIONE DOMANI, VENERDI’ 5 OTTOBRE, ALLE ORE 14.00, NEL CAMPO DI BASKET DI BORGO SAN SERGIO (INGRESSO DA VIA EUGENIO CURIEL).

-

“PLAYGROUND BORGO SAN SERGIO” è questo il titolo del nuovo ultimo murales che sarà inaugurato e presentato ufficialmente domani, venerdì 5 ottobre, alle ore 14.00, nel campo di basket di borgo San Sergio (con ingresso da via Eugenio Curiel) dall'assessore alla Cultura e Giovani Giorgio Rossi.



La presentazione dell'ultimo murales sancirà la conclusione del progetto formativo “Attiva Giovani - Street Art per riqualificare la città pubblica” co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo attraverso il POR FSE 2014/2020 e dalla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia, Area Istruzione, Formazione e Ricerca. Il percorso, realizzato da Edilmaster in parternariato con l’UTI Giuliana - Julijska MTU e la Cooperativa Sociale Duemilauno Agenzia Sociale, ha visto la collaborazione del PAG – Progetto Area Giovani del Comune di Trieste.



Nel corso dell'inaugurazione sarà presentato alla stampa il progetto “JOYJAM #IPERATTIVINCAMPO”, ovvero l’attivazione di un collettivo focalizzato nel supportare l’ALMA Pallacanestro ed il Comune di Trieste nei processi di riqualificazione di campi gioco, ponendo attenzione non solo alle pareti verticali presenti ma anche, e soprattutto, allo stesso pavimento da gioco, sulla scia di quanto accade nei Paesi del Nord-Europa e dell’America del Nord.



COMTS-GC