Trieste, 2/10/2018

CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI: AL VIA LE ATTIVITA' 2018/2019

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi del Comune di Trieste, progetto promosso dall’Assessorato all’educazione, scuola, università e ricerca, ha ripreso le sue attività: lunedì 24 settembre 2018, nella Sala del Torchio in via dei Capitelli, ha avuto luogo il primo incontro della seconda annualità di mandato dei giovani Consiglieri, rappresentanti delle 7 scuole del Comune di Trieste che hanno aderito al progetto. Coadiuvati dai facilitatori dell'associazione Kallipolis, i Consiglieri si sono rincontrati dopo la pausa estive e si sono organizzati per la promozione dei progetti da loro proposti, ora in fase di attuazione.

Il primo anno di attività, infatti, ha già portato i suoi frutti: i Consiglieri si sono confrontati per immaginare e definire proposte di progetti per i ragazzi di Trieste sul tema “Il centenario della fine della Prima Guerra mondiale”. A tale proposito, al Museo del Risorgimento, a partire da sabato 6 ottobre, sarà possibile avvicinarsi alla tecnica del fumetto come strumento di narrazione storica (Laboratorio a cura dell’Accademia del Fumetto); mentre al Museo della Guerra per la Pace de Henriquez, a partire da mercoledì 10 ottobre, la storia sarà raccontata attraverso la realtà virtuale (Laboratorio a cura di Fluido).

Su questo tema, ricorda l’assessore Angela Brandi, grazie alla collaborazione con i Civici Musei di Trieste, sono in avvio due Laboratori didattici per ragazzi dai 9 ai 14 anni che propongono la lettura della storia attraverso canali di comunicazione vicini ai giovani. Nel mese di ottobre, in concomitanza con gli eventi programmati dal Comune di Trieste per la celebrazione del Centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi proporrà la realizzazione di due laboratori introduttivi sulle tecniche della comunicazione visiva applicata alla narrazione degli eventi storici. “Un anno impegnativo che ha dato buoni risultati” – afferma l'assessore – annunciando che nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 verrà affrontato il tema della scienza in vista dell'importate appuntamento di ESOF 2020.





Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito del Comune di Trieste dedicato all’iniziativa: http://ccrr.online.trieste.it





