Trieste, 27/9/2018

TRIESTE NEXT 2018: TAGLIO DEL NASTRO E APERTURA UFFICIALE DOMANI, VENERDI' 28 SETTEMBRE, ALLE 11.30, IN PIAZZA UNITA' D'ITALIA – AREA TALK

-

La settima edizione di Trieste Next 2018 apre i battenti: domani, venerdì 28 settembre, alle ore 11.30, avverrà l'apertura ufficiale della “tre giorni” del Festival della Ricerca Scientifica di Trieste, in piazza dell'Unità d'Italia (Area Talk), alla presenza del Sindaco Roberto Dipiazza, dell'assessore all'Educazione, scuola, università e ricerca, Angela Brandi, del rettore dell'Università di Trieste, Maurizio Fermeglia, del direttore generale ICGEB e docente di Biologia Molecolare dell'Università di Trieste, Mauro Giacca, del direttore di Trieste Next, Antonio Maconi, del docente di Biochimica, Università di Trieste e presidente Area Science Park, Sergio Paoletti, dell'assessore alle autonomie locali, sicurezza, immigrazione, politiche comunitarie e corregionali all’estero, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti.



Comts/RF