Trieste, 24/9/2018

PRESENTATA UFFICIALMENTE A TRIESTE LA 50° EDIZIONE DELLA BARCOLANA. IL SINDACO CONFERMA: SARA' INAUGURATO PRESTO IL PARCHEGGIO DI BARCOLA A DISPOSIZIONE DELLE SOCIETA' SPORTIVE DELLA ZONA

Conferenza stampa di presentazione ufficiale questa mattina (lunedì 24 settembre) nella sede delle Assicurazioni Generali di Piazza Duca degli Abruzzi a Trieste per la 50esima edizione de “La Barcolana”.

Alla presenza di autorità civili e militari è stato illustrato i ricco programma dell'evento, che si svolgerà nella nostra città dal 5 al 14 ottobre, con un vario e articolato panorama di oltre 400 appuntamenti (tra questi anche la presenza della Nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci e il sorvolo delle Frecce Tricolori, lo spettacolo di Bob Sinclair e la Notte Blù dei Teatri) e che saluteranno i primi cinquant'anni di quella che è diventata la regata più grande e partecipata regata velica del mondo.

Messaggi di saluto sono stati portati dal sindaco Roberto Dipiazza e dal governatore della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, mentre il presidente delle Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola e il presidente della Società Velica Barcola Grignano Mitja Gialuz hanno evidenziato il ruolo di questo importante evento sempre più legato alla città e al suo ruolo internazionale.

“Anche quest'anno parteciperò alla Barcolana -ha detto il sindaco Roberto Dipiazza- e siccome mi reputo anche una persona molto fortunata penso che la vincerò, perché arrivare secondi non serve e si diventa il primo degli sconfitti. Al di la della sfida velica, il sindaco Dipiazza ha inoltre confermato che “presto, a fine settembre inizio ottobre;sarà inaugurato il nuovo grande parcheggio che si sta completando sul terrapieno di Barcola e che sarà a disposizione per tutte le società sportive di vela e canottaggio che operano nella zona”. Tra i tanti appuntamenti in programma -ha concluso il primo cittadino- “l'arrivo della Amerigo Vespucci e la partenza della regata salutata dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale dalle Frecce Tricolori saranno alcuni dei momenti più suggestivi di questa cinquantesima edizione, che diventa e vuole essere sempre più un evento internazionale, segno di una Trieste che vuole crescere e farsi conoscere ancora di più e meglio nel mondo. Grazie a tutti e buon vento”.

