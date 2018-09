Trieste, 18/9/2018

TE.MA.TRA.MA. (TERRA, MARE, TRADIZIONE, MANI)

DOMANI, MERCOLEDI' 19 SETTEMBRE, ALLE 11.30, NELLA SALA GIUNTA MUNICIPALE, LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA-MERCATO

Domani, mercoledì 19 settembre, alle ore 11.30, nella Sala Giunta Municipale, l'assessore comunale al Commercio ed eventi correlati Lorenzo Giorgi terrà la conferenza stampa di presentazione della mostra-mercato “TE.MA.TRA.MA (Terra, Mare, Tradizione, Mani), coorganizzata con il Consorzio ambulanti del Friuli Venezia Giulia, che si svolgerà in piazza Ponterosso, via Bellini e via Cassa di Risparmio, dal 21 al 23 settembre.

Sarà presente il presidente del Consorzio Michele Franz.





Comts/RF