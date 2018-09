Trieste, 17/9/2018

TRIESTE NEXT E LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELL'EDIZIONE 2018

DOMANI, MARTEDI' 18 SETTEMBRE, ALLE ORE 11.00 NELLA SALA TERGESTE MUNICIPALE

Domani, martedì 18 settembre, alle ore 11.00, nella Sala Tergeste del Municipio di Trieste, in piazza Unità 4/d, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Trieste Next 2018 e della Notte Europea dei Ricercatori.



L'edizione 2018 di Trieste Next - il festival della ricerca scientifica di Trieste che si terrà dal 28 al 30 settembre 2018 - verterà sul tema “Naturetech: il sottile confine fra biologico e biotecnologico”. La manifestazione è promossa da Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, Italypost, Area Science Park e International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology - ICGEB (ente promotore guest). Content partner di Trieste Next 2018 è AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, mentre l’ente co-promotore della manifestazione, che gode anche del patrocinio di ESOF 2020, è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Partner dell’evento sono Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Eurospital, Fincantieri e Lima Corporate. Trieste Next, che gode del contributo di Fondazione CRTrieste, è un progetto di Trieste Città della Conoscenza, la rete che unisce le realtà delle ricerca triestina, che promuove il dialogo fra scienza e cittadini.



Il 28 settembre a Trieste, assieme a centinaia di città europee, è in programma La Notte Europea dei Ricercatori-SHARPER, progetto nazionale finanziato dalla Commissione Europea, che porterà nel cuore della città tantissimi ricercatori, con un ricco programma di appuntamenti per il pubblico di tutte le età.

La manifestazione è organizzata da Immaginario Scientifico con il Protocollo d'Intesa Trieste Città della Conoscenza e la collaborazione di enti altri locali e nazionali.

SHARPER è un evento in vista di Trieste Città Europea della Scienza - ESOF2020, ed è inserito nel programma ufficiale dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale.



Alla conferenza stampa interverranno Angela Brandi, assessore all’educazione, scuola, università e ricerca, Maurizio Fermeglia, rettore dell’Università degli Studi di Trieste, Antonio Maconi, direttore di Trieste Next e senior partner di Italypost, Mauro Giacca, direttore generale di ICGEB, Sergio Paoletti, presidente di Area Science Park, Tiziana Gibelli, assessore alla cultura e allo sport della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Tiziana Benussi, vicepresidente del Cda di Fondazione CRTrieste, Massimiliano Kropf, amministratore delegato Eurospital e, per la Notte Europea dei Ricercatori, il direttore dell'Immaginario Scientifico Serena Mizzan.



