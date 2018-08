Trieste, 27/8/2018

FINALISSIMA FESTIVAL SHOW 2018. MERCOLEDI' 29 AGOSTO, ALLE ORE 10.30, NELLA SALA TERGESTE DEL MUNICIPIO, LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL GRANDE EVENTO

Per la prima volta Trieste si aggiudica il grande evento che per quattro anni si teneva nell'Arena di Verona con l'arrivo del Festival show in piazza dell'Unità d'Italia il 1° settembre per la tappa della finalissima del grande evento che fa capo a Radio Birikina e Radio Bella & Monella, sotto la regia del Comune.

In questi anni è stata la kermesse di molte città importanti di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia ed Emilia Romagna: Padova, Bibione, Lignano Sabbiadoro, Jesolo, Bassano del Grappa, Treviso, Brescia, Pordenone, Comacchio, Vicenza, Gorizia, Belluno, Mestre. Il Festival show, il più importante spettacolo canoro estivo itinerante, in ogni data attira decine di migliaia di spettatori, sempre a ingresso libero; una produzione caratterizzata da 7 autoarticolati di attrezzature, 40.000 watt di amplificazione, 500 punti luce sul palco, un track adibito a camerini e sala trucco, 3 camper, i Truck per la diretta radiofonica, i Tir per la regia televisiva, 2 gruppi elettrogeni per 450 Kw di energia elettrica, 100 persone di staff tecnico al seguito.

Un cast composto da artisti che rappresenteranno a 360 gradi la musica italiana per una serata che sarà presentata da una nuova conduttrice accanto al coordinatore Paolo Baruzzo.8 mesi di promozione 'battente' su tutti i media e sulle emittenti televisive, compresi ovviamente i social, per la tappa finale a Trieste, dove il 1° settembre sarà proclamato il vincitore assoluto.

L'evento sarà presentato in conferenza stampa mercoledì 29 agosto, alle ore 10.30, nella Sala Tergeste del Municipio, in piazza Unità n.4/d. Interverranno il vicesindaco e assessore ai grandi eventi di Trieste Paolo Polidori, il coordinatore Paolo Baruzzo, Mariano Sannito, direttore commerciale e artistico, Mauro Casarin, referente miss.





Comts/RF