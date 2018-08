Trieste, 8/8/2018

IL SINDACO DIPIAZZA HA RICEVUTO OGGI IN MUNICIPIO LA NUOVA DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, ENRICA PATTI

Oggi in Municipio il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha ricevuto la nuova dirigente del Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia, Enrica Patti, che si è insediata il 6 agosto.

Entrata in Polizia nel '94, Enrica Patti ha ricoperto numerosi incarichi, tra i quali: nelle sedi di Rovigo, in qualità di Capo di Gabinetto della Questura, a Vicenza, alla guida della Scuola Allievi, alla Polizia Stradale di Padova e quindi a Bergamo alla dirigenza dell'Ufficio Immigrazione della Questura. Subito dopo, su incarico del Ministero dell'Interno è stata nominata dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Polizia di Frontiera (asilo politico).

Nel corso del cordiale incontro, cui ha partecipato il consigliere comunale Vincenzo Rescigno, è stata rilevata l'importanza della 'comunicazione via web', e visto il sempre maggiore utilizzo degli strumenti informatici, l'elevato rischio di incorrere in truffe e abusi di ogni tipo. Temi di pressante attualità e particolarmente sentiti dal Sindaco che, rivolgendo il benvenuto alla nuova dirigente Enrica Patti, ha sottolineato “l'importanza dell'indispensabile e lodevole attività portata avanti dalla Polizia Postale a tutela della sicurezza informatica per tutti gli utenti che utilizzano internet”.



Comts/RF