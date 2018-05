Trieste, 18/5/2018

GIRO D’ITALIA. IL 20 MAGGIO L'EUROPE DIRECT – EURODESK DEL COMUNE DI TRIESTE SARA’ PRESENTE ALLA 15° TAPPA DEL GIRO D’ITALIA CON LA RAPPRESENTANZA IN ITALIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA

-

Quest'anno il Giro d'Italia si tinge d'Europa: anche il Centro di informazione europea Europe Direct – Eurodesk del Comune di Trieste ne sarà parte. Nella carovana che segue il Giro è presente anche la Rappresentanza in Italia della Commissione europea che, grazie al suo un camper con i colori della bandiera UE, informa e sensibilizza i cittadini e gli appassionati di sport sulle politiche europee dedicate all'ambiente, allo sport, alla salute, alla mobilità sostenibile e alla sicurezza alimentare.

Il fine settimana del 19, 20 maggio il Giro arriverà in Regione Friuli Venezia Giulia con due tappe, la prima con partenza da San Vito al Tagliamento e arrivo in Monte Zoncolan e la seconda, domenica 20 maggio, con partenza da Tolmezzo e arrivo a Sappada.

Il Centro di informazione europea Europe Direct – Eurodesk di Trieste sarà presente, assieme alla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, al Villaggio “Tumieç in Rose” di Tolmezzo con gadget europei. Per l’occasione il centro avrà come testimonial Manuela Di Centa, campionessa olimpica dello sci di fondo. La sua esperienza è un esempio concreto che può incoraggiare i giovani ad avvicinarsi allo sport, uno strumento valido per superare i confini, fisici e mentali, e accogliere le opportunità per un futuro vincente.



Per sapere perché l'UE partecipa al giro e seguire le tappe: https://ec.europa.eu/italy/events/uealgiro_it



Link utili: Giro d'Italia http://www.giroditalia.it/it/

UEalGiro: https://ec.europa.eu/italy/events/uealgiro_it



Informazioni: Centro di informazione europea - Europe direct – Eurodesk Comune di Trieste

europedirect@comune.trieste.it

http://europedirect.comune.trieste.it



Comts