Trieste, 9/5/2018

IN LARGO CADUTI DI NASSIRIYA AL FERDINANDEO RICORDATE LE VITTIME DEL TERRORISMO INTERNO E INTERNAZIONALE

In occasione della Giornata della Memoria contro il terrorismo interno ed internazionale e delle stragi di questa matrice (ricorrenza istituita con la legge n.56 del 4 maggio 2007), questa mattina (mercoledì 9 maggio) in largo Caduti di Nassiriya al Ferdinandeo a Trieste, si è svolta la cerimonia in ricordo delle vittime.

Alla presenza delle autorità cittadine e delle associazioni combattentistiche e d'arma con i propri labari, una corona d'alloro è stata deposta congiuntamente da Prefettura, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Comune di Trieste. Sono intervenuti sul posto e hanno reso omaggio alle vittime il prefetto Annapaola Porzio, il governatore Massimiliano Fedriga e l’assessore comunale Michele Lobianco.



COMTS-GC