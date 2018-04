Trieste, 19/4/2018

SU E ZÒ PER L'ARIA - RIEVOCAZIONE STORICA DELLA LINEA AEREA TRIESTE – LUSSINPICCOLO CON IDROVOLANTI

DOMANI, VENERDÌ 20, ORE 10.30, SALA GIUNTA MUNICIPALE, CONFERENZA STAMPA

Domani, venerdì 20 aprile, alle ore 10.30, nella Sala della Giunta Municipale, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione di “Su e zò per l'aria”, iniziativa di rievocazione storica della Linea aerea Trieste – Lussinpiccolo, attivata negli anni '20 del secolo scorso, con un servizio di idrovolanti, dalla S.I.S.A., la Società Italiana Servizi Aerei dei Fratelli Cosulich, con sede e base centrale a Trieste.

La manifestazione, organizzata dall'Associazione “Mare Cielo Gianni Widmer” - che da anni promuove la riscoperta degli idrovolanti e della loro storia e un possibile loro reimpiego operativo nell’area adriatica, nonchè la divulgazione, specialmente tra i giovani, dell'interesse verso il volo anche come sbocco professionale -, ha il patrocinio del Comune di Trieste e della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e la collaborazione di diverse realtà culturali, educative e associative tra le quali l’IRCI – che realizzerà per l’occasione nella sua sede di via Torino una mostra fotografica “dedicata” -, la locale sezione dell’Associazione Arma Aeronautica, l’Istituto Tecnico Nautico, il Liceo Artistico “Nordio”, lo Yacht Club Adriaco, istituzioni croate di Trieste e di Lussino

Il nutrito programma generale, che prenderà avvio già oggi pomeriggio, giovedì 19 aprile, alle ore 17.30, con una prima conferenza d’apertura, allo Yacht Club Adriaco, su “La progettualità nautica trasferita all'Aereo-Nautica”, proseguirà, passando per conferenze storiche ed economiche sul tema, mostre, performances artistiche e uno speciale annullo filatelico, fino ad arrivare alle giornate “topiche” di sabato 19 e domenica 20 maggio che vedranno uno o due idrovolanti compiere il viaggio Trieste-Lussinpiccolo e ritorno.



A illustrare significato e dettagli di questo ampio “percorso” interverranno domani l'Assessore comunale alla Cultura, il presidente dell'Associazione “Mare Cielo Gianni Widmer” comandante Egidio Braicovich, nonché autorità e personalità connesse all'evento.





COMTS – FS