Trieste, 18/4/2018

PREVIEW LINK 2018

DOMANI, GIOVEDI' 19 APRILE, ALLE 10.30, VISITA ALLA SCOPERTA DELLA FINCANTIERI NEWSROOM, LA NUOVA RINNOVATA LOCATION CHE PER TRE GIORNI, DAL 20 AL 22 APRILE, OSPITERA’ IN PIAZZA UNITA’ LA 5^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL BUON GIORNALISMO DEL PREMIO LUCHETTA.

Giovedì 19 aprile, ore 10.30: appuntamento a Trieste in piazza Unità d’Italia, all’ingresso della Fincantieri Newsroom, lato mare. In programma la visita guidata con preview per la stampa: interverranno l’Assessore al Commercio ed Eventi correlati del Comune di Trieste Lorenzo Giorgi, l’organizzatore di Link festival del Buon Giornalismo di Trieste Federico Prandi, Giovanni Marzini per la Fondazione Luchetta e Antonio Autorino, responsabile media relations Fincantieri.



Promosso dalla Fondazione Luchetta, curato da Francesca Fresa e organizzato da Prandicom con il pieno sostegno di Fincantieri, Link 2018 è realizzato con la coorganizzazione del Comune di Trieste e l’apporto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Hanno collaborato la FNSI e l’Ordine dei Giornalisti, media partner la Rai e le sue testate Rai News 24, Radio1 Rai e Tgr Fvg, e il quotidiano Il Piccolo di Trieste.



