Trieste, 13/4/2018

PRESENTATO IN MUNICIPIO IL XXVII TORNEO INTERNAZIONALE CITTÀ DI SAN GIUSTO, ORGANIZZATO DALL' ASD SAN LUIGI CALCIO

-

E' stato presentato oggi in Municipio, il XXVII TORNEO INTERNAZIONALE CITTÀ DI SAN GIUSTO, già Memorial Cociani, organizzato dall'ASD San Luigi Calcio, che si disputerà a Trieste presso il campo di via Felluga 58, nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 aprile.

Alla conferenza erano presenti l'assessore comunale allo Sport, il presidente del San Luigi Calcio Ezio Peruzzo con il vice Luigi Miggiano, il Presidente del Comitato Regionale FIGC Friuli Venezia Giulia, Ermes Canciani, il Delegato Provinciale del FIGC Comitato di Trieste, Domenico Nicodemo, il Consigliere Comitato Regionale FIGC Friuli Venezia Giulia, Dino De Panfilis e la presidente della VI circoscrizione.

Al Torneo, riservato alla categoria giovanissimi, parteciperanno: ASD San Luigi Calcio (Trieste), Juventus Football Club (Torino), Football Club Koper (Koper, Slovenia), Sportklub Sturm Graz (Graz, Austria), Nogometno Drustvo Gorica (Nova Gorica, Slovenia), Udinese Calcio Spa (Udine), Football Club Rad (Belgrado,Serbia), Pordenone Calcio (Pordenone).

La partecipazione di squadre internazionali non può che contribuire a innalzare visibilità e prestigio al territorio, ha rilevato l'assessore allo Sport, che quest'anno, proprio per valorizzare ancor più le importanti storiche peculiarità locali è stato dedicato a “San Giusto”. E al contempo dare un rinnovato impulso alle squadre e alle società, che devono poter qualificarsi sempre più professionalmente.In tal senso va il rifacimento dei campi di calcio con erba sintetica cittadini, compreso quello dello Stadio N.Rocco, in vista dei Campionati Europei di calcio 2019.

Il presidente Canciani ha parlato di Trieste quale “fucina” vera per giovani calciatori grazie all'impegno delle società e ai brillanti risultati di squadre come il San Luigi e il San Giovanni. “Guardiamo con molta attenzione ai Tornei per i giovani affinchè maturino l'esperienza migliore e necessaria alle squadre di professionisti”.

“Mi ero ripromesso di far crescere il Torneo e siamo sulla strada giusta. Mi auguro che lo faccia sempre al meglio all'interno di un 'movimento calcio' importante nel Friuli Venezia Giulia, grazie all'impegno dell'assessorato allo Sport, della Federazione e delle società”. Tutte le fasi della kermesse saranno trasmesse in diretta streaming.





