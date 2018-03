Trieste, 27/3/2018

ORCHEXTRÀ AL POLITEAMA ROSSETTI: MARTEDI' 3 APRILE, ALLE 20.30, L'ESIBIZIONE DELLA FORMAZIONE DI STUDENTI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Martedì 3 aprile, alle ore 20.30, al Politeama Rossetti, si terrà un concerto dell’Orchextrà, formazione di studenti del Friuli Venezia Giulia, finanziata dalla Regione FVG e che conta sulla collaborazione dell'assessorato all'educazione, scuola, università e ricerca del Comune di Trieste. L'ensemble, composto da oltre cinquanta elementi e arricchito per l'occasione dai ragazzi dell'Accademia d'archi “Arrigoni” di S. Vito al Tagliamento, è curata e allestita dai professori Silvio Quarantotto e Erik Žerjal del Liceo Musicale “Carducci-Dante” di Trieste e propone l'esecuzione di musiche di alcuni dei più celebri compositori del passato affiancate da recenti musiche per film e per musical.

Il programma della giornata prevede l'esecuzione del Concerto Triplo di Beethoven, con la partecipazione straordinaria dei maestri Emmanuele Baldini, primo violino dell'Orchestra Sinfonica di San Paolo del Brasile, Massimo Macrì, primo violoncello dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, e Luca Delle Donne, giovane pianista triestino emergente. Seguiranno nella seconda parte le musiche delle colonne sonore dei film Il Gladiatore e Star Wars. Dirige il maestro Erik Žerjal.



L'ingresso è libero con prenotazione obbligatoria dei posti, che è possibile effettuare direttamente presso la Biglietteria del Teatro fino al giorno stesso del concerto.



Info: prof. Silvio Quarantotto, curatore dell'iniziativa: 338 7121719.





