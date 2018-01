Trieste, 11/1/2018

DOMANI, VENERDI' 12 GENNAIO, ALLE ORE 14.00, NELLA SALA “TERGESTE” DEL MUNICIPIO, PREMIAZIONE DELLA VINCITRICE DELLA BORSA PER LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA SCIENTIFICA CON APPROCCI DIDATTICI INNOVATIVI

Realizzare dei video nelle scuole di Trieste dedicati alle conseguenze a livello locale del cambiamento climatico. È questo l’obiettivo di “VideoMakers for Climate Change”, il progetto di Sofia Rossi, studentessa del Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” della SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) e vincitrice della borsa di studio intitolata al barone Giuseppe Marenzi, messa in palio dall’Assessorato all’Educazione, Scuola, Università e Ricerca del Comune di Trieste, a favore di studenti e studentesse del Master.

Attraverso l’obiettivo della videocamera, ragazzi e ragazze avranno così modo di raccontare, riflettere e discutere su un problema globale come quello del riscaldamento del nostro Pianeta da una prospettiva cittadina e regionale.

La premiazione della vincitrice si terrà domani, venerdì 12 gennaio, alle ore 14.00, nella Sala comunale “Tergeste” di piazza Unità.

Interverranno l'assessore comunale all'Educazione e il direttore della SISSA, professor Stefano Ruffo.